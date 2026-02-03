タレント・俳優の矢部美穂さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、母親の文子さんが認知症と診断されたことを報告しました。 【写真を見る】【 矢部美穗 】母?文子ママ?が認知症と診断スナック「YABEKE」は営業継続「昔のことはしっかりと覚えています」矢部さんは「今日からYABEKE16周年が28日までありますが」と、母の文子さんが?ママ?を務めるスナックのことを前置きしつつ「最近文子ママの様子が明らかにおかしい