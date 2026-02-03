後半戦に入った衆議院選挙。与野党の幹部が次々に県内入りしています。2日は高市首相が新潟5区の候補者の応援に駆け付けました。 新潟5区から立候補したのは届け出順に中道改革連合の前の議員・梅谷守候補。参政党の新人・高野直行候補。自民党の元議員・高鳥修一候補の3人です。2日の上越市。自民党、高鳥修一候補の応援に駆け付けたのは高市首相です。【高市早苗首相】「挑戦しない国に未来ないです。行き過ぎた緊縮思考で縮