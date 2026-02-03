まばたきすると発電し、眼鏡に電気を供給することで、萎縮性側索硬化症（ALS）の患者が目を動かすだけで車いすを操作できるという画期的なシステムを山東省青島大学の教授が開発した。科技日報が伝えた。青島大学の龍雲沢（ロン・ユンザー）教授率いるチームと協力者は最近、世界初の「目で発電する」アイトラッキングシステムを開発した。このシステムは従来のアイトラッキングデバイスの「電力供給」を巡る難題を解決した。従来