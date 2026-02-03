「家事も育児も、かなりやっているつもりです」そう思っている父親は、決して少数派ではありません。実際、育休を取得する男性は年々増え、保育園の送迎や休日のワンオペ育児も、以前ほど珍しい光景ではなくなりました。それでもなお、家庭内では「やっているつもりの父親」と「全く足りないと感じている母親」の間に溝が生まれてしまう……。このギャップはなぜ起きるのでしょうか。一般社団法人 Daddy Support協会の理事であり、