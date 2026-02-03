広州白雲空港は国内で最も忙しい空港の一つで、春運（春節期間中の帰省などの旅行需要に対応するための特別輸送体制）が始まって以来、白雲空港からの出入国者数は急激に増え始めました。白雲出入国管理検査ステーションによると、2月3日正午までの統計で、今年に入ってから既に前年同期比16％以上となる延べ171万人以上が白雲空港から出入国しており、出入国便は同じく14％以上の伸びとなる延べ1万2000便以上で、昨年同期の記録を