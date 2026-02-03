医療法人社団福祉会会長の高須力弥さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。高市早苗首相を支持しないことを明言しました。【投稿】不支持の姿勢「宣言されるだけでも勇気がいる」同日、力弥さんの父親である高須克弥さんが高市首相を支持するような写真を載せた投稿をしたところ、力弥さんは「高須力弥は高市早苗を応援しません」とその投稿を引用リポスト。8日に迎える衆議院議員総選挙の投開票を意識した発言でしょう。コメ