2月3日は「節分」です。 長崎市の諏訪神社では、毎年恒例の「節分祭」が行われています。 諏訪神社の「節分祭」は豆まきをはじめ様々な行事があって、今 披露されているのは、銀屋町の「鯱太鼓」の時に奉納される“据太鼓” ですね。 そして境内で年男と年女が豆を撒く「豆まき行事」は、時間を区切って5回 行われますが、今年は年男の一人として、NIBの田拓巳アナウンサーが選ばれました。 ※くわしくは動画