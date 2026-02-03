熊本県教育委員会は3日、酒を飲みながら約20キロの距離を運転したとして、昨年12月に道交法違反の酒気帯び運転容疑で県警に摘発された菊池市立中の教諭（39）を懲戒免職処分とした。熊本簡裁から罰金50万円の略式命令を受け納付した。