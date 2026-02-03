ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」は3日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の柳生泰二（41＝山口）が押し切り、地元でうれしいG1初優勝を果たした。佐々木完太が2着、茅原悠紀が3着に入った。進入は展示通り、枠なりの3対3。1Mは6コースの藤原がコンマ10のスタートで捲ってきたが、しっかりと合わせて主導権は譲らず、そのまま押し切った。柳生は涙を浮かべながらピットに引き揚げてくると、「ホッとした。地元なんで