楽天・宗山塁内野手（２２）が３日、沖縄・金武キャンプで精力的にバットを振り込んだ。午前８時３０分過ぎから早出で打撃練習を実施。打撃投手を務めた岡島アンバサダーが投じた白球を打ち返し続けた。１年目の昨季は１２２試合に出場して、打率２割６分、３本塁打、２７打点をマーク。遊撃でベストナインを受賞していた。２年目の今季はさらなる躍進を期して、己を磨き上げる日々。「全ての面でパワーアップしないといけない