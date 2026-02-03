女子テニスの元ダブルス世界ランク１位・杉山愛さん（５０）が３日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。杉山は「今年も長谷寺にお招きいただき福豆を豆まきさせていただきました暦の上では明日が立春少しずつ春の訪れを感じる季節ですね皆さんに素敵なことがたくさん訪れますように」と夫・走さんと長谷寺前で自撮りするショットを見せた。この投稿には「鎌倉の長谷で生まれた私としては嬉しい