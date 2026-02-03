昨年８月に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ後に救急搬送され急性硬膜下血腫のため亡くなった神足茂利（こうたり・しげとし）さん（享年２８）の追悼引退式が３日、東京・後楽園ホールの興行内で行われた。兄で松田ジムトレーナーの昌冶（まさや）さん、神足さんが所属したＭ・Ｔジムの前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）、村野健会長らがリングに上が