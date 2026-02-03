１６歳でママになり、昨年２月に離婚を発表した人気モデルの“まや”こと重川茉弥のドレス姿に、ファンはくぎ付けだ。１月２４日に２２歳の誕生日を迎えた重川は、３日までに自身のインスタグラムで「２２歳の生誕祭ありがとうございましたたくさんの人にお祝いしてもらえて幸せ者です（；；）いつもありがとうだいすきです」とつづり、イベントの様子をアップ。白のドレスにティアラをつけた煌（きら）びやかな姿を