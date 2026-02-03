Ｊ１町田の原靖フットボールダイレクター（ＦＤ、５８）は３日、東京・町田市内の公開練習後に報道陣の取材に応じ、先月２８日に獲得したＦＷテテ・イェンギの獲得経緯などを語った。＊＊＊町田は今オフ、ＦＷオセフン（→清水）、ＦＷミッチェル・デューク（→マッカーサーＦＣ）がそれぞれ移籍した。両選手とも昨季は出場機会が減少していたが、ともに現役の代表クラスで実力は高い。痛手はあるが、原ＦＤは「デュー