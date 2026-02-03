妻夫木聡と吉岡里帆 妻夫木聡と吉岡里帆が３日、都内で行われた「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。「ジャンボきょうだい」として「ジャンボ宝くじ」のCMに出演している妻夫木聡と吉岡里帆。CMのテーマにちなんで「お互いの想い」を川柳にして発表。妻夫木は共演歴が長いものの、いまだにバレンタインチョコをもらっていないとして「義理もないのかよ！」と“