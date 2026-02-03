ドル円、１５５．７５に本日ＮＹカットオプション＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は156円手前水準に膠着している。本日のＮＹカットで155.75レベルに８億ドル強の期限設定があるもよう。また、５日には156.00レベルに１１億ドル強の設定が観測されている。政府日銀の為替レートチェックの可能性も指摘されるなかで、まずは156円に乗せるのかどうかが注目されそうだ。 USD/JPY155.94