本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/3（火） EUR/USD 1.1745（6.97億ユーロ） 1.1785（8.48億ユーロ） 1.1800（9.35億ユーロ） 1.1850（39.0億ユーロ） 1.1865（6.16億ユーロ） 1.1890（7.14億ユーロ） 1.1900（5.51億ユーロ） 1.1935（15.0億ユーロ） 1.1940（14.0億ユーロ） 1.1950（11.0億ユーロ） 1.2000（14.0億ユーロ）