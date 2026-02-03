2月3日は「節分」。全国各地で豆まきや鬼退治が行われ、歓声や悲鳴があがりました。【写真で見る】箱根・芦ノ湖上を駆ける鬼湖の上にも！全国各地で鬼退治2月3日は「節分」。千葉県の成田山新勝寺では、五穀豊穣などを願い、毎年恒例の豆まきが行われました。北海道登別市の幼稚園では、園児たちによる必死の鬼退治が行われました。各地で「鬼は外」の声が響く中、神奈川県にある箱根神社では、鬼は芦ノ湖にいました。地上を追われ