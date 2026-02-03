総務省が３日に発表した２０２５年の人口移動報告によると、東京都は転入者が転出者を上回る「転入超過」が６万５２１９人で、全国最多だった。転入超過数は前年から１万４０６６人減り、４年ぶりに縮小したものの、東京一極集中の傾向は続いている。人口が流出する「転出超過」は４０道府県に上った。東京都への転入超過数は、新型コロナウイルス禍で２０年、２１年は縮小したが、その後、拡大に転じていた。進学や就職を機に