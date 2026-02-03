演歌歌手・津吹みゆ（29）が3日、川崎市の坂戸御嶽神社の節分祭で殺陣を初披露した。昨年デビュー10周年を迎え、新たな挑戦として殺陣に取り組んでいる。昨年から稽古を重ねて作り上げてきた舞台は、04年のアテネ五輪でシンクロナイズドスイミングの振り付けアドバイザーなどを務めた清水佳彦氏が主宰する剣戯乃会が演出を担当。刀さばきや所作の美しさと力強さ満点のステージとなった。挑戦を終えて、「相手の呼吸を感じ取