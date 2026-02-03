愛知県岡崎市内のJR東海道本線で線路を連結する「継目板」が折れているのが見つかり、速度を落として運転しているため、豊橋駅ー大垣駅間で遅れがでるなどしています。JR東海によりますと、3日昼過ぎ、東海道本線上りの岡崎駅ー西岡崎駅間で線路同士をつなぐ、鉄製の継目板が折れているのを巡回中の係員が確認しました。午後4時過ぎには、仮復旧しました。この影響で午後9時現在も、列車は岡崎駅ー西岡