長谷川白紙が、1月に開催したビルボードライブツアーのアンコール公演を5月1日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （関連：羊文学「銀河鉄道の夜」、NITRODAY「人にやさしく」、長谷川白紙「光のロック」……若手アーティストが歌い継ぐ名曲） 東京公演が即完売となった同ツアーでは、細井徳太郎（Gt）、相川瞳（Per）を迎えた初のトリオ編成でステージに登場し、セットごとに