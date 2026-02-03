マインツは2日、オサスナからFWシェラルド・ベッカー(30)を期限付き移籍で獲得したと発表した。ベッカーは昨季までの1年半、ソシエダでMF久保建英と共にプレーしていたウインガー。2年ぶりのブンデスリーガ復帰となる。ベッカーは2019年夏から24年1月までの間、ドイツのウニオン・ベルリンでプレーしており、22-23シーズンには34試合11得点を記録。当時チームを率いていたのが現マインツのウルス・フィッシャー監督で、2年ぶり