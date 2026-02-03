2月3日の「踊る！さんま御殿!!」にて「浪人を乗り越えた有名人」を放送。トークテーマ「浪人生活で思わず涙が出そうになった瞬間」では、元メジャーリーガーの上原浩治が、浪人時代は予備校に通う日々で野球を一切やっていなかったという意外な過去を告白。さんまは「それで巨人のエースになってメジャーに行くなんて才能がすごい」と絶賛するが、これに上原は「反論したい」と猛抗議。かつて別の番組でさんまが唱えた「浪人中に肩