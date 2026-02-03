大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は3日（火）、2月14日（土）と15日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるSVリーグ女子第16節のデンソーエアリービーズにて、V.LEAGUE MEN EASTに所属する富士通カワサキレッドスピリッツとの同日開催を行うと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 今回は、神奈川県川崎市を拠点としている2チームに