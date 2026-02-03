川崎競馬場で３日、ＪＲＡ、地方競馬の全国トップジョッキー１４人より、「第２３回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」が９、１１Ｒで行われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手が９Ｒで１着、１１Ｒで２着に入り総合８８ポイントとして優勝。優勝賞金２００万円を獲得した。２位は兵庫の小牧太騎手、３位がホッカイドウの石川倭騎手。シリーズ３回目の優勝となった戸崎圭は「（地方競馬のレジェンドである）佐々木竹見さん、桑島