レバテックは1月30日、同社がまとめた「ITフリーランス市場動向」を発表した。2025年12月のITフリーランス案件発生数は昨年比149％となり、過去最高を記録したという。企業のDXやAXの加速を背景に、ITフリーランス人材の需要が拡大している。ITフリーランス市場動向（出典：レバテック）○ITフリーランスの案件希望者数は昨年比128％、30〜40代が中核を担うまとめられた「ITフリーランス市場動向」によると、ITフリーランスの案件