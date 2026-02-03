気象予報士でウェザーマップ創業者（現在は会長）の森田正光さん（７５）が目の手術を受けたことを報告した。森田さんは３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「３週間ほど前から左目に違和感があり、先日、網膜剥離と診断されて本日手術でした」とポスト。「この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます。災害も病気も早めの対策ですね。写真は手術前、手術後です」とつづり、手術前と手術後の病室での