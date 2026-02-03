関東大学サッカーリーグに所属する慶大ソッカー部は３日、都内のキャンパスでプロ内定者会見を行った。男子からはＭＦ田中雄大（→横浜ＦＭ）とＭＦ角田惠風（よしかぜ、→柏）、女子からはＤＦ小熊藤子（→大宮）が出席した。１学年から２人の選手がＪ１クラブへ入団するのは、ソッカー部史上初となった。男子は２３年に新設されたリーグ３部へ降格したが、１年で２部に戻り、翌年も２部で優勝して１部に昇格。田中、角田は下