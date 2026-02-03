昨年１２月２３日に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さんの長男・智春さんが３日、都内で行われた日本ゴルフジャーナリスト協会（ＪＧＪＡ）特別賞の表彰式に出席し、尾崎さんの闘病生活について明かした。尾崎さんは２４年９月に「ご飯を食べるとおなかが張る」と体調を崩して病院で検査を受けると、医師から「Ｓ状結腸がんステージ４」と告げられた。智春さんは「僕は頭を何回もたたかれたようにショック