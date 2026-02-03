「ザ・ロック」として米プロレス団体WWEのリングに上がり、最近は俳優として活躍するドウェイン・ジョンソンの娘シモーネ（24）が、レスリング界からの引退を発表した。レスラー家系出身のシモーネは2020年、「エイヴァ・レイン」というリングネームでWWEデビューを果たしていた。 【写真】WWEに参戦していたエイヴァ・レインことシモーネ・ジョンソン しかし、1月30日に引退声明を発表