羽鳥慎一アナウンサー（54）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。浪人時代に勉強が楽しかったことを明かし、スタジオ出演者らを驚かせた。「受験浪人した有名人SP」に登場。一浪して早大政治経済学部に進学した経験を振り返った。「とにかく勉強しました。寝る時間以外は、ご飯とお風呂とトイレ以外は全部勉強しました」と浪人時代を回想。「全然苦じゃなかった。楽しかった」と当