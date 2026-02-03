経済界からは、消費税の減税に対して相次いで懸念が示されています。日本商工会議所の小林会頭は、衆院選の選挙戦で各党が公約を掲げていることについて、「非常に慎重に検討すべきだ」と述べました。日本商工会議所小林健 会頭「一言で言えば、非常に慎重に検討すべきであると。消費税減税はね」中小企業を束ねる経済団体のトップの小林会頭は、きょうの定例会見で、▼消費税が社会保障の安定的な財源であることや、▼財政