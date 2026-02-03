ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が4日、初日を迎える。3日は前検が行われた。竹間隆晟（25＝大阪）は23年の鳴門周年で記念デビューを果たしているが、住之江でのG1戦は初めてだ。「今節、まずは予選を突破したい」と意気込む。今年は石本裕武とともにトップルーキーにも選出された。2期連続でのA1級は地力をつけている証しだ。磨き上げてきた力を発揮して、目標の予選突破に近づきたい。初日の出番