ロックバンド・FLOWが、1月31日にアフリカのコートジボワール・アビジャンで国際交流基金主催の『J-POP Anime Ivoire 2026』に出演し、同出演をもって“ライブによる世界五大陸制覇”を達成した。【写真】FLOWでベースを担当するGOT’S（左）FLOWは、2006年9月にアメリカ・ダラスで開催された『AnimeFest 2006 in Dallas』への出演を皮切りに、2011年3月にはシンガポールで『JPLEX v1 SUPER ANISON LIVE＠Singapore』に出演。2