気象予報士で自称?日本最年長お天気キャスター?の森田正光さんが自身のXで、網膜剥離を患い手術を受けたことを報告しました。【写真を見る】【 気象予報士 】森田正光さん?網膜剥離で手術?「災害も病気も早めの対策ですね」手術前後の写真も投稿森田さんは、病院のベッドらしき場所で入院着姿の写真を2点投稿。「3週間ほど前から左目に違和感があり」「先日、網膜剥離と診断されて本日手術でした」と報告していて、写真はそれぞれ