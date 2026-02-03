エア・カンボジアは、ボーイング737 MAXを最大20機発注する。シンガポール・エアショーで発表した。発注するのは737-8型機で、確定発注が10機。10機はオプションとしている。エア・カンボジアとして最大規模の単通路機の発注で、カンボジアの航空会社による初のボーイング機の購入となる。アジア全域の需要の高い路線網を拡大する。