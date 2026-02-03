番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」上記サイトの2名が集合し『J1百年構想リーグ順位予想』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・J1百年構想リーグ順位予想LIVE【番記者が徹底展望】