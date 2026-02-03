衆院選が終盤にさしかかる中、与野党が接戦区へのてこ入れを図っている。自民党は、競り合っている選挙区を「重点区」に位置づけ、高市首相（自民総裁）ら党幹部が集中的に応援に入る。苦戦が伝えられる中道改革連合は、巻き返しに懸命だ。首相は３日、首相官邸で閣議を終えるとすぐに埼玉県に向かった。約１時間後には街頭でマイクを握り、「豊かで平和な日本の国を一緒に作りましょう」と聴衆に呼びかけた。２日夜には、麻