俳優の木村拓哉（５３）が３日、東京・六本木で行われた主演映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（２０日公開）のカーペットアライバル＆完成披露試写会舞台あいさつに、綱啓永（２７）、齊藤京子（２８）、井桁弘恵（２９）、大原優乃（２６）らと出席した。木村は舞台あいさつで劇場に入った観客全員にポップコーンと節分にちなんで豆をプレゼントする“神サプライズ”を自ら発案し、盛り上げた。豪華キャストとともに六本木を彩っ