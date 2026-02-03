『母は汚屋敷住人新装版』（高嶋あがさ/竹書房）第4回【全8回】【漫画】『母は汚屋敷住人新装版』を第1回から読む片づけられない母vs.片づけたい娘。衝撃の初期作に、汚屋敷の“その後”を収録した新装版が登場！ 友人との同居生活を終え、実家に戻った30代独身の娘が目にしたのは、荒れ果てた母の汚屋敷だった。「捨てる物なんてない！」言い張る母に、娘はチェーンソーなど普通の片づけでは使わない工具を手に、壮絶なゴミ捨