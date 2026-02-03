俳優のえなりかずきが、3日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。超大物俳優との“幻のデート企画”について明かした。【写真】えなりが一生後悔！デートを行う予定だった超大物この日の企画は「浪人を乗り越えた有名人」。えなりは「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースしますっていう番組があったんです」と切り出すと「僕も大ファンで、信じられないくらいビッグネームの女優さ