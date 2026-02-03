【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で、米国の競技団体が自国の選手向けに設置した施設の名称が「アイスハウス」から「ウインターハウス」に変更されたことが3日分かった。米移民・税関捜査局（ICE）の捜査官が女性を射殺した事件でICEへの抗議が続いていることを受けた措置。米メディアが伝えた。ICEなどによる強硬な移民摘発や射殺事件に対し、米国内外で批判が強まっている。米国は警備支援のためとしてICEの捜査官