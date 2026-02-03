日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は３日、都内で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了と今後の強化体制に関する記者会見を開いた。島田慎二会長（５５）は、事実上の解任となった背景について、急激な強化方針の転換があったと説明。同会長は「正直言ってＪＢＡとして反省すべき点だと思っている」と話した。１次リーグ敗退となった２４年パリ五輪後、ＪＢＡは同年の９月の理事会でロサンゼルス五輪を目