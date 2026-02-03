私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしてきました。ある日、私はダイスケにいきなり「不倫してるだろ」と怒鳴られました。どうやら私が元上司と会って仕事を紹介してもらっていた日のことを誤解したようです。ダイスケは探偵に尾行させていたから証拠があると主張します。母がその話の矛盾を突くと、ダイスケは母のことまで罵倒してきて……。父に促され、私は子どもたちを連れて実家に身を寄せ