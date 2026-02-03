去年１２月、山形県酒田市の介護施設に侵入し、シューズ１足を盗んだとして、きょう、理学療法士の男が逮捕されました。 【写真を見る】介護施設に侵入しシューズ1足盗む理学療法士の男(33)を逮捕（山形・酒田市） 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、酒田市北新橋に住む理学療法士の男（３３）です。 警察によりますと、男は去年１２月１９日の午後１１時ごろ、酒田市内の介護施設に侵入し、シュー