福岡県警春日署は3日、那珂川市片縄3丁目付近の道路上で2日午後3時25分ごろ、徒歩通行中の男子中学生が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不明、身長175くらい、中肉、黒色パーカ、黒色長ズボン、白色マスク着用。