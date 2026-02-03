北海道・釧路警察署は2026年2月3日、釧路市に住む飲食店経営の男（37）を窃盗の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は3日午後2時半ごろ、釧路市内のスーパーで恵方巻き2本（販売価格合計859円）を盗んだ疑いが持たれています。3日午後2時半ごろ、スーパーの警備員から「恵方巻きを盗んだ30代男を捕まえた」と警察に通報がありました。警察によりますと、警備員が恵方巻を盗む男を発見し、店を出たとこ