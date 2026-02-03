北海道・苫小牧市で2026年2月3日、走行中の大型トレーラーからタイヤ2本が脱落する事故がありました。事故があったのは苫小牧市小糸井町1丁目の国道36号です。警察によりますと、3日午前9時半ごろ、大型トレーラーの左後輪2本が脱落したという趣旨の通報があったということです。 外れたのは大型トレーラーの「ダブルタイヤ」で、国道を走行中に外側のタイヤが外れ、道路上の消火栓に衝突