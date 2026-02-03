タレントの里田まい（41）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自宅に来た鬼を公開した。節分のこの日、里田は「うちに来た鬼、キャッチャーミット持ってた」とつづり、キャッチャーミットを構える鬼の写真を投稿した。里田は12年3月20日に田中と結婚。田中がヤンキースに所属していた16年2月に長男、19年6月に長女を出産している